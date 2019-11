Wendy Van Wanten en Steve Tielens schitteren in romantische clip KD

13 november 2019

08u00 0 Showbizz Wendy Van Wanten (59) en Steve Tielens (48) maakten even geleden bekend dat ze samen een duet gingen zingen. Dinsdag lanceerde het duo een romantische clip bij het nummer ‘Jij hoort bij mij’. Het lied is een bewerking van het populaire liedje ‘All by myself’ van Eric Carmen.

Het is niet de eerste keer dat Steve en Wendy samenwerken aan een muziekvideo. In juli van dit jaar wist de charmezanger zijn bekende collega ook al te strikken voor zijn single ‘We goan noar ’t strand’. Hij noemde de samenwerking toen “een natte droom die werkelijkheid wordt”. “Ik heb al langer meer dan een muzikaal boontje voor haar.”

Voor de fans van Steve Tielens is het duet een voorproefje van het nieuwe album ‘Parels & Duetten’ dat in 2020 uitkomt. Samen met Wendy Van Wanten zal hij het nummer ook live brengen op 6 februari in het Kursaal van Oostende, waar zij haar zestigste verjaardag viert. Voor het zover is, neemt de zangeres de tijd om te rusten. Vorige week raakte bekend dat het even wat minder ging met Wendy. Ze annuleerde heel wat optredens.