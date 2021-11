Wendy Van Wanten en haar ‘Franske’ zijn 15 jaar samen: “Onze relatie is nog altijd pittig en soms onvoorspelbaar”

ShowbizzZe maakten turbulente tijden mee, maar ze hebben het gehaald: Wendy Van Wanten (61) en Frans Van Coppenolle (59) zijn vijftien jaar samen. “Na al die jaren vullen wij elkaar perfect aan”, zegt Wendy in een dubbelgesprek over haar kinderen, het verwaterde contact met zoon Dylan, haar veranderende relatie en de tijdelijke breuk. “Frans wou zich losrukken, maar ik begreep dat niet goed. Ik was in de menopauze en er kwamen wat kilootjes bij... Ik voelde me niet goed in mijn vel.”