Wendy Van Wanten doet ‘De PinUp Club’ herleven: “Liever een keertje te veel spuiten dan te weinig”

De strafste sketches van Jacques Vermeire: “Ik kijk niet naar Het Journaal, geef mij maar Dag Allemaal”

23 mei Jacques Vermeire is Vlaanderens grootste smoelentrekker. Op 27 mei wordt de komiek 70 jaar, een goede reden om terug te kijken naar zijn beste typetjes. Maar wat is nu zijn beste sketch? Misschien is ‘Bjorn uit het eerste leerjaar’ wel je favoriet? Zet Jacques Vermeire samen met aangever Luc Verschueren en je krijgt magie. In deze sketch brengt Jacques als Bjorn van het eerste leerjaar een gedichtje.