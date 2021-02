Wendy Van Wanten deelt dit jaar vijftien jaar lief en leed met Frans: “Een realityreeks à la ‘De Verhulstjes' zou welkom zijn”

Eind 2018 gingen Wendy en Frans even uit elkaar, maar lang konden ze elkaar niet missen. Anno 2021 is het koppel weer even onafscheidelijk als bij de start van hun felbesproken relatie. “Die tijdelijke breuk had vooral met mij te maken”, blikt Wendy terug. “Door de menopauze sloegen mijn hormonen op hol en werd ik overvallen door angsten. Ik zat op een rollercoaster van emoties en Frans begreep me niet altijd. In die periode waren we niet echt happy. Anderen namen het van mij over, tegen wil en dank, want het is me allemaal wat overvallen. Maar we moesten toch besluiten dat we niet zonder elkaar kunnen en sindsdien maken we er het beste van. In de liefde is het niet altijd rozengeur en maneschijn, hé. Dat ik er niet in slaagde een warm nest te creëren, was pijnlijk, maar kijk, het gaat weer goed tussen ons. We gaan respectvol met elkaar om. Ik zie het echt weer helemaal zitten met Frans!”