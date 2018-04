Wendy neemt met pijn in het hart afscheid van Damiano: "Ik heb er keihard voor gevochten" FV

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Met tranen die over haar wangen rolden heeft Wendy (30) de strijd om het hart van Damiano (38) moeten opgeven. " Ik heb er wekenlang voor gevochten", zegt ze in Dag Allemaal. "Maar eigenlijk wist ik al snel dat het héél moeilijk zou worden."

"Ik heb er wekenlang voor gevochten", zegt ze. "Maar eigenlijk wist ik al snel dat het héél moeilijk zou worden. "Een onbeantwoorde liefde. Dat is het huwelijks­verhaal van Wendy en Damiano in drie woorden. Zij wou heel graag dat Damiano de man van haar leven werd. Hij bleef doodeerlijk en herhaalde elke week opnieuw dat hij maar geen verliefde gevoelens kon opwekken voor Wendy. En dus heeft hun huwelijk geen toekomst meer. "Ik ben erg ­teleurgesteld dat het ons niet gelukt is", zegt Wendy eerlijk. "Ik had gehoopt de liefde van m’n leven te vinden. Maar ’t mocht niet zijn."

Je had graag gewild dat Damiano die man van jouw leven zou ­worden, hé?

