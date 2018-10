Wendy gaat vreemd terwijl Fransje thuis babysit CD

13 oktober 2018

09u37 1 Showbizz Vrijdagavond vond in Antwerpen de première plaats van het theaterstuk 'Wie wordt de man van Wendy', een parodie gebaseerd op het gelijknamige VTM-programma waarin zangeres Wendy Van Wanten twaalf jaar geleden koos voor Frans. En net hij was de grote afwezige op deze feestelijke voorstelling.

Al had Frans daar wel een goede reden voor: hij moest 'babysitten' op de kinderen. "Estelle moest naar de tennisles gebracht worden en Clement had nog wat werk voor school", zegt Dylan, de oudste zoon van Wendy, die kwam kijken met zijn vriendin Bo. "En nu zit hij ongetwijfeld voor de buis om naar de match van de Rode Duivels tegen Zwitserland te kijken." Gisteren speelde Wendy al een try-out en toen waren Frans, Estelle en Clement wel van de partij.

Opvallend is wel dat sinds Wendy opnieuw in het openbaar verschijnt met Dylan, haar oudste zoon en Frans nog nooit samen op hetzelfde event werden gefotografeerd. "Een auto voor zeven personen, want ik heb nog twee dochters, moeten ze dringend eens uitvinden", lacht Dylan. "Neen, je moet daar niets achter zoeken. Frans en ik kunnen door één deur. Thuis zitten we allemaal gezellig samen rond de tafel. En dat ik wel naar de première kon komen, heeft gewoon te maken met het feit dat ik vandaag hier in de buurt moest zijn voor mijn werk."

Ook op de persvoorstelling van 'Wie wordt de man van Wendy' was Frans destijds niet aanwezig omdat het volgens de zangeres anders allemaal wat te verwarrend zou zijn. "Maar het gaat nog altijd goed tussen ons", vertelde ze in augustus. "We zijn wel minder samen nu omdat Frans zijn aannemerszaak weer heeft opgestart en daar kruipt veel tijd in. We zijn dus een evenwicht aan het zoeken. Maar hij is zeker niet jaloers op mijn tegenspelers Karel en Andy. ’t Is maar een parodie, hé."

Wie wordt de man van Wendy speelt nog tot en met 4 november in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via uitgezonderd.be.