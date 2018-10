Wendy en haar ‘Franske’ door de jaren heen: hun relatie in quotes MVO

17 oktober 2018

13u40 1 Showbizz Sinds ‘Wie Wordt De Man Van Wendy’ in 2006 tot zijn conclusie kwam, waren Wendy Van Wanten (58) en haar ‘Franske’ Vancoppenolle (56) een gelukkig koppel. 12 jaar lang, tot de twee vandaag bevestigden dat hun relatie in moeilijkheden is. Een overzicht van hun leven samen in 5 quotes.

30 november 2006

Eindelijk mogen Wendy en Frans hun liefde verkondigen, nu de opnames van ‘Wie Wordt De Man Van Wendy’ achter de rug zijn. “Ik deed vaak telefonische interviews en moest dan zeggen dat ik van niets wist, terwijl Frans gewoon in mijn armen lag,” zegt Wendy lachend. “De programmamakers stonden erop dat niemand in Vlaanderen zou weten dat Frans mijn nieuwe liefde is. Anders zou het kijkplezier helemaal weg geweest zijn. Eigenlijk hebben Frans en ik vijf maanden in een gouden kooi geleefd. We kwamen amper buiten. Soms zwaar, maar ook een ideale manier om elkaar snel te leren kennen. Als we dan al eens met de wagen ergens naartoe reden, hadden we al schrik voor een file. Want de bestuurder van de wagen naast ons zou Frans kunnen herkennen. Op een dag reden Frans en ik met de motor naar zee. Kan je geloven dat we met de motorhelm op ons hoofd op de Zeedijk gelopen hebben tot we ergens naar binnen konden? “

4 november 2014

“Mijn leven is een sprookje”, grapt Wendy. “Ik geniet enorm van mijn gezinnetje en koester alle mooie momenten die we samen beleven.”

24 maart 2015

Frans denkt al aan een huwelijk. “We zullen daar echt eens tijd voor moeten maken. Niet voor de romantiek, want daar hebben we geen gebrek aan. Maar ‘administratief’ gezien is ‘t handiger. Voor later, wanneer één van ons er niet meer is...”

“Ik knijp mezelf nog elke dag in de wang”, gaat Wendy verder. “De manier waarop wij elkaar leerden kennen wás niet evident, hé. En voor ‘t zelfde geld kon Frans niet omgaan met de versmachtende media-aandacht. Nee, ik vind het echt knap dat wij al negen jaar heel gelukkig zijn met elkaar.”

26 april 2016 - 10 jaar samen

“We zijn allebei rustiger geworden, vind ik,” aldus Wendy. “Tien jaar geleden had ik vooral nood aan stabiliteit en een warm nest. Bij Frans heb ik dat gevonden. Letterlijk zelfs, want hij steekt thuis altijd de open haard voor me aan.” (lacht)

18 augustus

Als promostunt voor het theaterstuk ‘Wie wordt de man van Wendy?’, dat in oktober in première gaat, hees Wendy zich in een bruidsjurk. “Net echt”, zei ze. “Die mooie jurk, de sleep, de koets... Daar droomt toch elke vrouw van?” Toch zat een écht huwelijk met haar Frans er niet in. “Ik heb te veel werk op dit moment”, legt Wendy uit. “Het gaat nog altijd goed tussen ons, hoor. We zijn wel minder samen nu omdat Frans zijn aannemerszaak weer heeft opgestart en daar kruipt veel tijd in. We zijn dus een evenwicht aan het zoeken. Maar hij is zeker niet jaloers op mijn tegenspelers Karel en Andy. ’t Is maar een parodie, hé.”