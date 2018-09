Welkom aan boord van The Ark: kijk binnen bij luxueus cruiseschip voor duizenden feestvierders TDS

02 september 2018

19u04 0 Showbizz Na een volledig uitverkochte editie vorig jaar, licht The Ark - beter bekend als Tomorrowland op zee - dit jaar niet één, maar twee keer het anker. Tijd voor een rondleiding.

Op het cruiseschip, dat vanuit het Spaanse Barcelona via Sète en Palma Mallorca koers zet naar Ibiza, staat genieten centraal en niet alleen op muzikaal vlak. Terwijl top dj’s de beste beats voorzien om op te dansen, zorgen verschillende ‘guest-chefs’ voor culinaire hoogstandjes.

Er zijn zo’n 2.000 feestvierders aan boord van vijftig verschillende landen. Op weg naar Ibiza draaiden er 26 dj’s verspreid over vier podia. Ondertussen vaart de cruise terug naar Barcelona, na een korte stop in Mallorca.

Belevenis

Aan boord niet alleen gasten, want ook de Belgische topchefs Nick Bril van The Jane, Piet Devriendt van restaurant De Oesterput en de Nederlandse Steve Depp, bekend van zijn spectaculaire pop-up restaurants varen mee. De zon zien opkomen boven de Middellandse Zee kan tijdens een ochtendlijke yogasessie op het hoogste dek met Nina De Man. Wie de benen wil streken en voet aan wal zet in de verschillende steden krijgt een goedgevuld programma voorgeschoteld. Van een lunch in het meest spectaculaire restaurant van Ibiza, over een jeepsafari langs verborgen plekjes, tot een partijtje jeu de boules: all aboard!