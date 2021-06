Welke serie of film stream jij dit weekend? Dit zijn de beste nieuwkomers

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de jongste Stephen King-verfilming, het derde seizoen van ‘Genius: Aretha’, over het leven van de gospeldiva, én de langverwachte reünie van 'Friends’. Dit is onze streaming top vijf!

1. ‘Lisey’s Story’ - Sidderen en beven met Stephen King (Apple TV+)

Weinig auteurs zagen zoveel van hun boeken verfilmd op het grote én kleine scherm als Stephen King (73). Op 4 juni komt daar bestseller ‘Lisey’s Story’ bij, in de vorm van een achtdelige miniserie waarin King een stalkerthriller en een bovennatuurlijk mysterie versmelt tot een krachtig liefdesverhaal. Met J.J. Abrams als producer, horrorkoning King zelf als scenarioschrijver en Oscarwinnares Julianne Moore in de hoofdrol spaarde Apple TV+ kosten noch moeite. De verwachtingen zijn dan ook torenhoog gespannen. Twee jaar na de dood van haar man en gevierd schrijver Scott Landon (Clive Owen) wordt weduwe Lisey Landon (Moore) het doelwit van universiteitsdocent Roger Dashmiel (Ron Cephas Jones). Hij schakelt de geobsedeerde fan en stalker Jim Dooley (Dane DeHaan) in om Scotts ongepubliceerde schrijfsels in handen te krijgen. Wanneer de verontrustende gebeurtenissen in haar leven zich blijven opstapelen, komen verdrongen herinneringen uit Lisey’s huwelijk met Scott opnieuw boven water.

‘Lisey’s Story’ – vanaf 4 juni op Apple TV+

2. ‘Superintelligence’ - Charmant duo (Streamz)

De immer sympathieke Melissa McCarthy (‘Bridesmaids’) vormt samen met acteur Bobby Cannavale (‘Vinyl’) een charmant duo in de komische sci-fi-romance ‘Superintelligence’. McCarthy speelt Carol Peters, wier onvervulde leven overhoop wordt gehaald door artificiële intelligentie. De kunstmatige superintelligentie die haar dag en nacht observeert, krijgt een knappe vertolking door James Corden. Het is de vierde samenwerking tussen McCarthy en regisseur Ben Falcone, haar echtgenoot.

Wat als je geobserveerd wordt door kunstmatige superintelligentie? Bekijk ‘Superintelligence op Streamz

3. ‘Sweet Tooth’ - Half mens, half dier (Netflix)

Tien jaar geleden leidde The Great Crumble tot het mysterieuze fenomeen van baby’s die als half mens, half dier ter wereld komen. Gus - deels mens, deels hert - is één van hen. Hij ruilt zijn veilige leven in een afgelegen huis in het bos in voor een buitengewoon avontuur. Hij ontmoet de zwervende Jepperd en gaat op zoek naar antwoorden. De twee leren al snel dat de gevaarlijke, onbekende wereld buiten het bos complexer is dan ze zich konden voorstellen.

‘Sweet Tooth’ – vanaf 4 juni op Netflix

4. ‘Genius: Aretha’ - Gospelwonderkind (Disney+)

De met meerdere Emmy’s bekroonde anthologieserie ‘Genius’ vertelt in dit derde seizoen het verhaal van het muzikale genie Aretha Franklin. De nadruk ligt op de ongeëvenaarde carrière en blijvende impact van de gospeldiva. Cynthia Erivo (‘The Outsider’) kruipt in de huid van de ‘Queen of Soul’, die beschouwd wordt als de grootste zangeres aller tijden en in 2018 overleed op 76-jarige leeftijd.

‘Genius: Aretha’ – vanaf 4 juni op Disney+

5. ‘Friends Reunion Special’ - The one with… the reunion!

Sinds de laatste aflevering in 2004 is ‘Friends’ – dat intussen zowat evenveel werd herhaald als ‘F.C. De Kampioenen’ – nooit van het scherm verdwenen. Toch keken fans reikhalzend uit naar de langverwachte reünie, die enkele dagen na de première op HBO Max nu ook te zien is op Streamz. Joey, Chandler, Ross, Rachel, Monica en Phoebe gaan niet opnieuw acteren, maar krijgen wel het gezelschap van enkele oude bekenden, onder wie Reese Witherspoon en Tom Selleck.

Deze iconische reünie nog niet gezien? Bekijk hem hier op Streamz.

Lees ook