Welke BV’s gaan er schuil achter Raaf, Champignon en Groot Licht?

tv Serine Ayari werkt aan comedycar­riè­re in Parijs: “Ik hol, fiets, step van de ene club naar de andere”

Bij ons kent het grote publiek Serine Ayari (31) sinds ze vorig seizoen de jury van ‘De Allerslimste Mens’ vervoegde, maar de Vilvoordse Marokkaanse blijft in de eerste plaats comédienne. Ook in Parijs probeert ze in dat wereldje voet aan de grond te krijgen.