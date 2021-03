Welk lied van Stan Van Samang wil jij horen op 24 UUR LIVE? Stem hier!

TV “Flirten is de kladversie van seks. We moeten dat veel vaker doen”: waarom maar één ‘Blind Ge­trouwd’-kop­pel verder geraakt dan eindeloos palaveren

6:00 Intiem zijn. Ooit was het de voornaamste reden waarom mensen trouwden, maar in ‘Blind Getrouwd’ lijkt het stilaan een obstakel. Er wordt eindeloos over gepalaverd, tot ‘men er klaar voor is’, of niet. Behalve dan door speelvogels Marijn en Candice, die volop flirten. Brengt ons bij een interessante vraag: welke rol speelt seks eigenlijk tussen twee mensen? “Je kan dat toch niet als een vrijblijvende hobby beschouwen?”