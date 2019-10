Weinstein mag rechtszaak niet buiten New York doen Redactie

04 oktober 2019

18u39

Bron: ANP 1 Showbizz De staatsrechtbank in New York heeft donderdag bepaald dat de gevallen Hollywood-producer Harvey Weinstein (67) zijn veelbesproken rechtszaak niet buiten de stad mag doen. Dit ondanks een verzoek van Weinstein, dat hij al geruime tijd geleden indiende. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Het vijfkoppige panel dat hierover besliste gaf verder geen tekst en uitleg over hun besluit. Weinstein's juridische team poogde de zaak te verplaatsen naar een buitenwijk in Long Island, maar zagen die poging dus stranden.

De 67-jarige Harvey dient in januari voor te komen voor de rechtbank in New York. Hij moet zich dan verantwoorden over een aanklacht uit 2013, toen hij een vrouw verkracht zou hebben in een hotelkamer en haar tevens gedwongen zou hebben tot orale seks met een andere vrouw.

Volgens advocate Donna Rotunno 'is er geen zaak'. Volgens Weinstein was er inderdaad sprake van gemeenschap, maar met instemming van beide partijen. Rotunno noemt de sfeer die rondom haar cliënt gecreëerd is 'hysterisch’ en 'een complete kermis'.