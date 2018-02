Weinstein Company vraagt faillissement aan TK

26 februari 2018

07u22

Bron: ANP 0 Showbizz The Weinstein Company, de filmstudio die mede opgericht werd door Harvey Weinstein, zal het faillissement van het bedrijf aanvragen. De gesprekken rond een overname door een investeerdersgroep zijn vastgelopen. Dit heeft de Raad van Bestuur via een statement bekend gemaakt.

"Hoewel we begrijpen dat dit een uiterst vervelende uitkomst is voor onze medewerkers, schuldeisers en de slachtoffers, heeft de Raad van Bestuur geen andere keuze dan een faillissement aanvragen", klinkt het in een statement.

De studio had gesprekken lopen met investeerders Ron Burkle en Maria Contreras-Sweet, die het bedrijf wilden overnemen om zo een doorstart te maken. Het nieuwe bedrijf zou een andere naam krijgen en de meerderheid van de directie zou uit vrouwen bestaan. Er waren ook plannen om minstens 40 miljoen dollar op te halen voor de slachtoffers van Weinstein. De groep investeerders had 275 miljoen dollar veil voor het bedrijf, plus de overname van nog eens 225 miljoen dollar aan schulden.

De onderhandelingen werden nu echter stopgezet door de Weinstein Company zelf, omdat ze het voorstel van de groep niet levensvatbaar vonden. "We moeten concluderen dat jullie plan om dit bedrijf te kopen illusoir was en dat het de Company alleen maar zou laten afstevenen op zijn ondergang, ten koste van alle betrokkenen", schreef de directie in een brief aan de investeerdersgroep, die Deadline kon inkijken. Daarnaast had Contreras-Sweet zich volgens het bedrijf ook niet aan de afspraken gehouden. Ze zou onvolledig ingevulde formulieren hebben aangeleverd waardoor The Weinstein Company geen nieuw krediet kreeg en geen geld genoeg meer had om te blijven werken.

Aanklacht New York

The Weinstein Company sukkelde al jaren met een gebrek aan hitfilms en een grote schuldenberg, maar in oktober kwam alles in een stroomversnelling terecht. Toen raakte bekend dat kopman Harvey Weinstein decennialang systematisch vrouwen seksueel intimideerde en sommige zelfs verkrachtte. Het zou in totaal om meer dan 100 vrouwen gaan. De man werd niet lang na de aantijgingen ontslagen, maar het bedrijf kwam toch al snel in geldnood terecht en moest op zoek naar een financiële redder. Eind vorig jaar moest de filmmaatschappij al de rechten tot de prent 'Paddington 2' verkopen om voldoende cash te hebben om te blijven werken.

De onderhandelingen rond een overname werden bemoeilijkt door een aanklacht van de staat New York. Volgens procureur-generaal Eric Schneiderman brak het bedrijf herhaaldelijk de wet door medewerkers niet te beschermen tegen 'seksuele intimidatie, intimidatie en discriminatie', en de staat sleepte de filmstudio dan ook voor de rechter. Volgens The Weinstein Company konden de mogelijke investeerders geen plan voorleggen dat financieel houdbaar was op lange termijn en de staat New York geruststelde. Daarnaast dreigt Harvey Weinstein ook nog eens met een rechtszaak wegens onrechtmatig ontslag.

Het bedrijf van Weinstein maakte Oscarwinnende films als 'The King's Speech', 'The Reader' en 'The Artist'.