Weinig VIPS in de Nederlandse 'Temptation Island VIPS' DBJ

17 mei 2018

18u17 0 Showbizz Niels en Rosanna, het koppel dat twee jaar geleden mee deed aan 'Temptation Island', is het bekendste duo dat meedoet aan de groots aangekondigde 'Temptation Island' voor bekende Nederlanders. De reeks zal enkel online te zien zijn via Videoland.

Naast Rosanna en Niels neemt onder meer ook model Donny Roelvink mee. Donny is de jongste zoon van de Amsterdamse volkszanger Dries Roelvink. Hij doet met zijn vriendin Amijé mee. Ook Ruud Zwaan en zijn vriendin Rowena, beiden te zien was in de Nederlandse realityreeks Utopia, wagen zich aan de relatietest. Het laatste koppel zijn ook de voor Nederland nog onbekende Stefano en Gelina.

Onder vuur

Rosanna staat bekend als een fan van plastische chirurgie en kreeg het daarvoor stevig te verduren op sociale media. "Je lijkt wel een omgebouwde vent", klonk het toen onder meer. Vorig jaar stond Rosanna in de belangstelling nadat ze bij Diana Gabriels haar lippen liet opvullen en vorige maand pronkte ze op Instagram met nieuwe billen. Die operatie was, net als bij Pommeline, live te volgen op Youtube.

Vorig jaar stond de blondine uit Den Haag ook op de cover van Playboy. “Je leeft toch maar één keer?” zei ze daar toen over.