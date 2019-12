Wegens succes verlengd: toneelstuk van James, Karen en Gert krijgt vier nieuwe voorstellingen TDS

30 december 2019

Bron: Uitgezonderd. 0 Theater 25.000 - zo veel tickets werden reeds verkocht voor ‘Chateau Cupido’, het komische theaterstuk van Gert Verhulst, Karen Damen en James Cooke. Omdat de productie zo succesvol is, besliste Studio 100 om vier extra voorstellingen in Antwerpen in het leven te roepen.

“Toen we enkele maanden geleden aankondigden dat we in januari samen op de planken zouden staan, schrokken we zelf van de impact”, aldus James Cooke, producent en in dit geval ook acteur. “Op enkele weken tijd waren alle voorstellingen in Antwerpen uitverkocht.”

Het theaterhuis kondigde al een vervolg in Gent aan, maar ook dat werd beperkt tot één speelweekend. “Maar kijk, waar een wil is, is een weg”, zegt Gert Verhulst. “En zo kunnen we toch nog met veel plezier vier extra voorstellingen aan de lijst toevoegen.” Ook Karen Damen is enthousiast. “Het zal niet eenvoudig zijn, want we dragen het stuk echt wel met ons drie. Maar het is zo fijn om doen, dat ik geen seconde getwijfeld heb.”

“Nu de repetities gestart zijn, vragen we ons af waarom we dit nog niet eerder gedaan hebben. Het is lachen van het begin tot het einde. En toch pakken we het serieus aan. In een strakke regie van Stefan Staes (die net nog de afscheidsshow van Samsom & Gert geregisseerd heeft, red.) hopen we het plezier dat we zelf hebben over te brengen op de zaal en zo de mensen een fijne avond te bezorgen”, aldus James. “Ach James, als de mensen u in dat kostuum zien staan, zou ik mij niet direct ongerust maken”, besluit Gert.