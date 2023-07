Weg ligt open voor radiozender Joe in Nederland, nadat DPG Media tweede radiolicentie bemachtigt

Voor het eerst in twintig jaar zijn de vergunningen voor landelijke commerciële radiostations in Nederland opnieuw verdeeld. Dat gebeurde via een veiling die 152,8 miljoen euro opbracht, zo meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. De FM-vergunningen lopen tot 2035.

DPG Media wist een extra pakket frequenties te veroveren. Het kan dus de Nederlandse Qmusic voortzetten en nog een extra radiomerk lanceren op FM. Of dat Joe wordt zoals in België, is nog niet aangekondigd, maar er zijn al maanden geruchten over. Ook heeft het DPG Media al een digitale zender onder die naam en is de Nederlandse Joe via FM-radio te beluisteren in verschillende Nederlandse steden. De mediagroep zal de exacte invulling pas later bekendmaken, zegt ze in een persbericht.

Beste resultaat sinds 2009

Qmusic is een echte hitzender. Joe mikt op de iets oudere luisteraars en draait vooral eighties en nineties-muziek. Joe zit in Vlaanderen flink in de lift tijdens de laatste meting van de luistercijfer. De zender stijgt tot 12,2%, het beste resultaat sinds de start in 2009.

De exacte invulling van de nieuwe zender volgt in een volgend stadium. “Met het verwerven van het marktleiderschap in Nederland, groeide de ambitie om ons radio-portfolio uit te breiden. We hebben mooie plannen voor het lanceren van het nieuwe radiomerk en ik ben ervan overtuigd dat we ook hiermee een mooie positie in het Nederlandse radiolandschap zullen verwerven. Ik ben heel trots op het vakmanschap en de gedrevenheid van ons team dat Qmusic zo succesvol heeft gemaakt. Hiermee komt een radiodroom uit”, aldus Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic Nederland.

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media: “Sinds 2005 hebben we met Qmusic in Nederland gebouwd aan een sterk merk. Dit is een lange weg geweest, het succes van de afgelopen jaren liet ons voorzichtig dromen om ons radio-portfolio verder uit te breiden. Nu is het dan zover: er komt een nieuwe zender bij waarmee we nog meer Nederlanders kunnen bereiken. Ik ben vooral heel trots op ons radioteam dat in de afgelopen jaren zo hard heeft gewerkt aan het succes van Qmusic en zie uit naar de lancering van een nieuwe radiozender.”

