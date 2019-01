Weezer brengt plots coveralbum uit: “Dit keer zijn wij het die coveren” DBJ

24 januari 2019

10u48 0 Showbizz De Amerikaanse band Weezer heeft onverwachts een coveralbum uitgebracht. Ze kwamen op het idee nadat hun cover ‘Africa’ van Toto een onverwacht succes was.

“Verrassing. The Teal Album is er. Wij zijn het die de hits van iedereen coveren”, aldus de band op Twitter. Op The Teal Album giet Weezer onder meer nummers als Africa van Toto, Billie Jean van Michael Jackson, Take On Me van a-ha en TLC’s No Scrubs in een nieuw jasje.

De band, onder andere bekend van de hit Buddy Holly uit 1995, kwam op het idee om een coveralbum te maken na het succes van hun vertolking van Toto’s Africa. Het album met daarop tien liedjes is al te beluisteren op Spotify. In maart komt Weezers Black Album uit.

SURPRISE. #TheTealAlbum is out now https://t.co/BXg5Beb7LI It’s us covering everyone else’s hits. pic.twitter.com/TfOR6xuiWd weezer(@ Weezer) link