"Weet je hoeveel druk er nodig is om een pols te breken?”: zo hard verschillen de verhalen van Depp en Heard

BV Danzel uit ‘Idool’ wint populaire Poolse televisie­show

Danzel (45) heeft de Poolse televisieshow ‘Your Face Sounds Familiar’ gewonnen. De zanger raakte bij ons bekend na zijn deelname aan ‘Idool’ in 2003. Johan Waem, toen nog met een blauw brilletje, schopte het toen tot in de halve finale. Ondertussen is het in ons land al enkele jaren iets stiller rond de Vlaamse zanger, maar in Oost-Europa is onze landgenoot waanzinnig populair.

15 mei