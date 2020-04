Weerman gaat viraal omdat kat hem ‘helpt’ bij het thuiswerk MVO

22 april 2020

10u38 4 Showbizz Thuis werken, het kan in deze tijden voor meer mensen dan je denkt. Ook voor de Amerikaanse weerman Jeff Lyons bleek het de betere optie. En hoe! De man is plots internationaal bekend dankzij... zijn kat, Betty.



Die laatste besloot hem te storen door tijdens één van zijn thuisuitzendingen in de achtergrond - waar normaal gezien enkel weersvoorspellingen te zien zouden mogen zijn - rond te lopen. Gezien de kijkers dat erg grappig vonden, stelde hij zijn huisdier aan hen voor. “Dit is Betty, de weerkat van het Lyons-huishouden”, gaf hij mee tijdens de volgende uitzending. “Ze voorspelt het weer echter niet altijd even goed, want ze verliest momenteel haar vacht. Toch zal ze die de komende dagen goed kunnen gebruiken, want het wordt kouder en regenachtig.”

Betty ging een heel eigen leven leiden op het internet. “Ik wou dat meer weermannen dit deden”, klinkt het op sociale media. “Van thuis uit werken lijkt zo wel erg leuk.” Lyons merkte dat zijn kat voor extra kijkers zorgde, dus hij speelde daar handig op in. Niet alleen deelde hij foto’s van Betty ‘achter de schermen’, maar hij verwerkte haar ook in filmpjes met weersvoorspellingen die hij online deelde. “Betty is grote fan van alle lichtjes en kabels die hier liggen”, zegt hij op Facebook. “Daar is ze erg door gefascineerd." Meer dan eens was Betty ook opnieuw te zien in de nieuwsuitzending van ‘14 News’ op tv. Jeff gebruikte onder meer haar pootjes om veranderingen in temperatuur aan te wijzen. Een kijkcijferhit.

Het originele filmpje van Betty de weerkat werd intussen al miljoenen keren bekeken op het internet.



