Weer stormloop voor Nick Cave: site Bozar al plat voor start ticketverkoop KD

06 september 2019

10u40 6 Showbizz Nick Cave (61) is populair in België. Meer dan een half uur voor het begin van de voorverkoop van zijn ‘gespreksconcert’, ligt de website van Bozar volledig plat. Toen de zanger in februari optrad in de Roma in Borgerhout was de volledige zaal ook al in amper 10 minuten uitverkocht.

Zijn ‘Conversations’-tournee, waarbij de zanger muziek combineert met een gesprek met zijn publiek, voert Nick twee keer op in de Brusselse Bozar. De zestiger omschrijft de avond als “een oefening in verbondenheid” : er is geen enkel onderwerp heilig en het publiek wordt aangemoedigd om moedig en uitdagend, confronterend en onbezorgd te zijn. De relatie tussen Nick Cave en zijn publiek is dan ook altijd open en intens geweest, maar is tijdens zijn recente optredens met de Bad Seeds verder uitgediept, wat deze onconventionele en unieke avonden van ongefilterde, ongescripte en niet gemodereerde ‘Q&A’ heeft geïnspireerd.

Eerder dit jaar trad Nick Cave op in Australië en Nieuw-Zeeland. Na zijn tour door Noord-Amerika zal hij terugkeren naar Europa in januari 2020. Tijdens deze reeks open gesprekken antwoordt hij rechtstreeks op vragen van het publiek over allerlei onderwerpen en speelt hij enkele van zijn meest geliefde liedjes op piano. Tickets voor de shows in Duitsland, Nederland en België zijn vanaf vandaag, vrijdag 6 september, 11 uur, te koop. Dat ze direct uitverkocht zullen zijn, staat nu al vast.