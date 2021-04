Weer nood aan échte sportsensatie in de woonkamer? Dit zijn onze favoriete sportdocumentaires

Sportwedstrijden kijken is niet meer wat het geweest is: het blijft gek om geen publiek in de grote stadions te zien. Maar niet getreurd: om de sensatie van sport terug naar uw woonkamer te brengen, verzamelde onze redactie de beste sportdocumentaires van het moment. Ons aanbod? Een turbulent portret van Tiger Woods op Streamz , een blik achter de schermen bij Tottenham Hotspur op Prime Video en de koningsdiscipline van de racesport op Netflix. Zetel? Dekentje? Let’s go!

1. ‘Tiger’ (2021) - Streamz



Toen Tiger Woods zijn eerste stappen zette, had vader Earl slechts één doel voor ogen: zijn zoon kneden tot de allereerste Afro-Amerikaanse topgolfer. De opvoeding met ijzeren hand hielp Tiger aan een weergaloos palmares met vijftien majortitels (drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus), maar de relatie tussen vader en zoon zou nooit volledig herstellen. In deze tweedelige HBO-documentaire, waaraan de golflegende niet meewerkte, vertelt Woods’ directe omgeving hoe hij de hoogste sportieve pieken afwisselde met de diepste dalen. Buitenechtelijke affaires, een verslaving aan pijnstillers of een aftakelend lichaam: na elk schandaal of tegenslag herrees Woods als een feniks uit de as. Zijn ei zo na het fataal auto-ongeval van 23 februari (Woods crashte aan 140 km per uur met zijn SUV nabij Los Angeles) lijkt een zoveelste comeback echter uit te sluiten.

Geboeid door het turbulente leven van Tiger Woods? Bekijk ‘Tiger’ hier op Streamz

2. ‘All or Nothing: Tottenham Hotspur’ (2020) – Prime Video



Sinds 2015 volgt de Prime Video-docureeks ‘All or Nothing’ telkens een seizoen lang in het spoor van een sportclub in een topcompetitie, van American football en ijshockey tot ’s werelds belangrijkste bijzaak: voetbal. Tijdens het seizoen 2019/20 namen de makers een kijkje bij Tottenham Hotspur, de Londense topclub van Rode Duivels Toby Alderweireld en de intussen naar Benfica vertrokken Jan Vertonghen. Na het ontslag van succescoach Mauricio Pochettino ligt de focus uiteraard op de intrede van opvolger José Mourinho. Ironisch genoeg werd de flamboyante Portugees, die als geen ander de camera weet te bespelen, eerder deze week zelf bedankt voor bewezen diensten. Spoiler alert: het werd dus niets voor Mourinho in Londen.

‘All or Nothing: Tottenham Hotspur’ - nu te zien op Prime Video

3. ‘The Last Dance’ (2020) – Netflix

Vorig jaar in april, toen we met z’n allen mochten proeven van de eerste lockdown, stak Netflix ons een hart onder de riem met deze verbluffende tiendelige reeks over de carrière van Michael Jordan. De kans bestaat dus dat u ‘The Last Dance’ al heeft verslonden, maar de misschien wel strafste sportdocureeks ooit gemaakt, mag simpelweg niet ontbreken in dit lijstje. Hoewel Jordans laatste seizoen (1997/98) voor de Chicago Bulls centraal staat, schetst ‘The Last Dance’ vooral een verbluffend portret van de grootste basketbalspeler aller tijden. Een geboren winnaar met een onstilbare honger, die net zo veeleisend was voor zijn ploegmakkers als voor zichzelf.

‘The Last Dance’ - nu te zien op Netflix

4. ‘Formula 1: Drive to Survive’ (2019-2021) - Netflix



Tot enkele weken geleden durfden we te stellen dat deze documentairereeks over het Formule 1-circus spectaculairder is dan de sport in kwestie, maar de GP’s van Bahrein (28/3) en Emilia-Romagna afgelopen weekend laten het beste vermoeden voor het nieuwe seizoen. In ‘Formula 1: Drive to Survive’ ziet u wat er allemaal schuilt achter de ronkende motoren en het smeulend rubber van de bolides, of hoe ook teambazen en mecaniciens lijden kunnen. Daarnaast brengt de reeks waanzinnige inhaalmanoeuvres en intense rivaliteiten tussen én binnen de teams op ongeëvenaarde wijze in beeld. Vanaf het tweede seizoen openen ook renstallen Mercedes en Ferrari hun deuren voor de camera’s.

‘Formula 1: Drive to Survive’ - nu op Netflix

Is muziek meer jouw ding? Dit zijn onze favoriete muziekdocumentaires!

Lees ook