Weer ambras op 'Temptation Island:' Lisa en Lize veroordelen plastische chirurgie van Pommeline Melissa Van Ostaeyen

Lisa en Lize zijn dikke vriendinnen sinds hun deelname aan 'Temptation Island', maar Pommeline hoort duidelijk niét tot het clubje.

VIJF De legendarische introductie van verleidster Pommeline.

De meisjes stellen openlijk de 'Kylie Jenner-cultuur' in vraag, zoals ze het zelf noemen. Dat betekent dat ze het zat zijn dat plastische chirurgie via sociale media wordt gepromoot. Kylie Jenner staat erom bekend dat ze haar lippen laat opspuiten. "Als je je lippen wil laten doen, of je billen, dat is helemaal jouw beslissing," klinkt het bij de Temptations. "Daar is niets mis mee! Maar er zijn influencers die zulke ingrepen gratis krijgen als ze die in ruil dan promoten." Kan niet, vinden ze.

Uithaal naar Pommeline

Daarmee verwijzen ze onrechtstreeks naar hun collega-Temptation Pommeline, die binnenkort live onder het mes gaat. De verleidster wil haar billen namelijk later vergroten, en de hele wereld mag meekijken via Instagram. Wie zich geroepen voelt: de livestream wordt uitgezonden op 26 oktober om 10u.

"De meeste gebruikers op Instagram zijn vrouwen tussen de 18 en de 24," weet Lize. "Op die leeftijd kan je je nog makkelijk laten beïnvloeden. Ze hebben het ons ook al wel eens gevraagd: kom naar de kliniek, je mag doen wat je wil, zo lang wij de operatie mogen filmen. Nee, daar beginnen we niet aan."