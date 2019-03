Weduwnaar Lies Lefever opnieuw verliefd SD

14 maart 2019

00u00 1 Showbizz Iets meer dan een jaar na de plotse dood van zijn vrouw, comédienne Lies Lefever, heeft Joost Andries een nieuwe liefde gevonden. Op Instagram postte hij een foto van zichzelf en Elke.

"Minder haar, meer lief", schreef hij erbij. Eind augustus vertelde Andries al dat hij niet van plan was om alleen te blijven. "Samen zijn is veel leuker", zei hij toen in een interview. "Dat hebben Liesje en ik ook altijd geweten."

Samen met de comédienne heeft Andries twee zonen: Kobe (12) en Wannes (11). In januari 2018 overleed de 37-jarige Lefever na een val in haar keuken.