Weduwnaar André van Duin maakt toekomstplannen met geliefde Fernando: “Ik weet niet of ik überhaupt heb gerouwd”

TV STREAMING­TIP. ‘The Lady of Silence: The Matavieji­tas Murders’: wanneer een worstela­res een moordena­res wordt

True crime blijft ook in de zomermaanden populair, en dat is Netflix niet ontgaan. Zij brengen met ‘The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders’ het relaas van de Mexicaanse worstelares Juana Barraza, die tussen 1998 en 2005 bijna vijftig oudere dames om het leven bracht in Mexico City.