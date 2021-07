Weduwe Wim ‘Ravell’ Peelman: “Zijn laatste dagen zei hij niets meer. Hij keek alleen nog naar Andy in ‘De Buurtpolitie’”

“Mijn zoon, jij bent mijn leven, mijn wens, mijn droom”, zong Wim Ravell ­vroeger op het einde van elk optreden. Maar z’n verlangen om z’n ‘verloren zoon’ Andy ooit terug te zien, zal nooit ­uitkomen. Wim is gestorven. En ook al sukkelde hij al lang met z’n gezondheid, toch kwam z’n dood als een verrassing. Al een paar jaar was hij aan z’n ziekenhuisbed in de living gekluisterd, maar hij voelde zich de laatste tijd vrij goed. Hij had aanvaard dat het verbroken contact met z’n zoon niet meer goed zou komen. “Daar heb ik mee leren leven”, zei hij daarover in een gesprek, net voor corona uitbrak. “Al geef ik wel toe: het ontberen van m’n zoon is een pijn die nog harder snijdt dan m’n fysieke pijnen. Maar als ik naar ‘Andy Op Patrouille’ zit te kijken, ben ik trots. Andy doet dat fantastisch! En dankzij ‘De Buurtpolitie’ krijg ik m’n zoon bijna elke dag te zien. Welke vader kan dat zeggen?”