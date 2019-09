Weduwe Willy Willy: “Als ik bij vrienden op bezoek ga, neem ik zijn urne mee” TK

Bijna 30 jaar deelden ze alle lief en leed: Willy Willy en zijn vrouw Michèle De Wilde. Nu, zeven maanden na de dood van de muzikant, spreekt ze voor het eerst over hoe ze zijn strijd tegen kanker en zijn overlijden ervoer. "Hij had hoop tot de laatste dag."

Michèle laat Willy nog lang niet los, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Als ik bij vrienden op bezoek ga, neem ik hem mee, in zijn urne. Raar, ik weet het. Maar het voelt niet goed om hem zo lang alleen thuis te laten. Willy was alles voor mij. Alles. Hij was een gentleman. Hield altijd elke deur voor mij open. Bracht elke ochtend vroeg, zonder uitzondering, koffie naar mijn bed.” De twee waren heel erg close, en zeker nadat de kankerdiagnose in juni 2018 viel. “Boem baf, uit de lucht. Ge gaat sterven. Dan valt alle ballast weg, hé. Alles wat je dan nog hebt, is elkaar. Wij zijn altijd heel close geweest, maar dat laatste halfjaar hebben we mekaar nog harder vastgehouden.”

De zanger van de Scabs was niet klaar om te gaan, vertelt ze. “Hij had hoop tot de laatste dag. Al heeft hij zijn komende dood wel aanvaard. ‘Als mijn dood het gevolg is van een leven vol liefde, dan is het oké’, zei hij.” Een week na optreden op de MIA’s - zijn laatste krachtinspanning - is hij overleden. “Toen we alleen waren, heeft hij nog gesproken. Het laatste wat ik wil zien als ik sterf, zijn uw ogen, zei hij. En hij is in een coma gegleden.”

“Willy’s dood heeft een gat geslagen, en dat zal ik nooit meer kunnen vullen. Maar ik heb het grote geluk dat ik dertig jaar lang elke dag echte liefde heb gekend. Dat het een zotte, spannende rit is geweest. Dat het mooi was, mijn leven met Willy.”