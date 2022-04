Weduwe van Michel Van Dousselaere over de tol van afasie, de ziekte van Bruce Willis: “Het is een sluipmoordenaar”

TV Wordt dit de nieuwe Tik­Tok-trend? Margriet Hermans lanceert ‘#doehet­mar­grietje’ in ‘Liefde voor muziek’

In ‘Liefde voor muziek’ bracht Margriet Hermans (68) maandag een eigen versie van ‘She’s After My Piano’ van 2 Fabiola. Met ‘Lekker blijven hangen’ kreeg ze iedereen aan het dansen en zorgde ze ook voor een bijpassende move. Die dansmove lanceert ze nu ook op haar eigen TikTok-profiel met de hashtag ‘#doehetmargrietje’. Dochter Celien is al helemaal mee met de move van haar mama.

