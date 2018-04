Weduwe van Johan Stollz: "Hij wilde achter zijn piano sterven en dat was hem bijna gelukt" HL

03 april 2018

15u52 4 Showbizz Johan Stollz is dinsdagmiddag op 82jarige leeftijd compleet onverwacht overleden. "De dokters vermoeden een hartfalen", zo laat zijn aangeslagen weduwe weten, die de voorbije 23 jaar aan zijn zijde stond.

Bernadette vormde de voorbije 23 jaar een koppel met Johan Stollz, bekend van zijn witte piano en de wereldhit 'Concerto voor Natasha'. Anderhalf jaar geleden waren de twee nog te zien in de VIER-reeks ‘The Show Must Go On’.

“Afgelopen zondag trad Johan nog vol enthousiasme en met succes op. Toen leek er niks ergs aan de hand", zegt Bernadette. "Hij leek gezond en het concert was geslaagd. Iedereen amuseerde zich. Hij lachte voortdurend, want als zijn publiek tevreden was, was hij dat ook. Na afloop zijn we naar huis gereden en vervolgens gewoon gaan slapen. Johan klaagde nergens over. Niks liet vermoeden dat zijn einde zo nabij was. Maar ’s nachts werd ik naast hem wakker en merkte ik dat hij niet meer bewoog. Ik besefte meteen dat er iets ernstigs aan de hand was en contacteerde de hulpdiensten. Die hebben hem proberen te reanimeren en in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdagmiddag begaf zijn hart het helemaal.”

Het verdriet is groot, maar Bernadette houdt zich sterk. “Johan zei altijd dat hij graag achter zijn piano wilde sterven. Op een paar uur na was het hem bijna gelukt. Zijn heengaan is verschrikkelijk hard, omdat het zo snel en onverwacht is gekomen. Het enige waar ik een beetje troost in kan vinden, is dat hij het zelf niet geweten heeft. En niet heeft afgezien. Als hij ook maar een beetje pijn had gehad, had hij me ’s nachts zeker wakker gemaakt. Maar dat is niet gebeurd. De dokters vermoeden een hartfalen: een plotse hartstilstand of een -infarct. Maar er was geen enkele aanleiding om daarvoor te vrezen. Johan was een levensgenieter en heeft alles uit het leven gehaald. Hij genoot van alles en was graag bij de mensen. Zijn leven was één groot feest. En dankzij hem, het mijne, de voorbije 23 jaar, ook.”