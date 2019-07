Weduwe Roger Moore in bittere erfenisstrijd met haar zoon Redactie

11 juli 2019

18u00

Bron: Primo 1 Showbizz De familie van de in 2017 overleden Roger Moore is in een bittere strijd verwikkeld om zijn resterende fortuin van zo’n 91 miljoen euro te bemachtigen. Moores weduwe, Kristina Tholstrup, verloor de macht over het geld nadat haar zoon Hans Christian Knudsen (53) naar de rechtbank stapte.

In 2017 overleed Roger Moore op 89-jarige leeftijd nadat hij maar liefst zeven keer in de huid van spion James Bond kroop en daar wereldberoemd mee werd. Zijn fortuin van 102 miljoen dollar ging daarop naar zijn weduwe, Kristina Tholstrup (77). Haar zoon was het echter niet eens met de gang van zaken en trok naar de rechtbank in Monaco. Hij beweerde dat zijn moeder kaalgeplukt wordt door haar advocaat, Per Troen (63), die de leiding heeft over de nalatenschap van Moore.

Kristina kon daar uiteraard niet mee lachen en beweerde dat haar zoon enkel zo reageert omdat ze hem niet langer een vergoeding uitbetaalt. Volgens haar is de zelfverklaarde marinebioloog een zwerver die nog geen dag in zijn leven heeft moeten werken. Toch heeft de rechtbank in Monaco Kristina onder een financieel voogdijschap geplaatst, uit schrik dat er effectief misbruik van haar gemaakt wordt.

Afgrijselijke situatie

De alarmbellen zouden gaan rinkelen zijn nadat uit onderzoek bleek dat bijna 2,5 miljoen euro overgedragen werd naar een fonds in Nieuw-Zeeland. Ook zou Kristina ruim 540.000 euro cadeau gedaan hebben aan een Deens koppel dat ze slechts een jaar voor de gift via Troen leerde kennen én betaalde ze aanzienlijke sommen uit aan haar goed ogende advocaat.

Kristina gaat nu in beroep tegen het voogdijschap. Ze beweert dat de gift aan het Deens koppel een blijk van dankbaarheid was voor hun vriendschap aan haar overleden dochter Christina. Daarnaast laat ze weten dat ze een ‘absoluut vertrouwen’ heeft in haar advocaat en dat ze exact weet wat ze doet en waar haar geld is. “Deze hele afgrijselijke situatie is er alleen maar omdat ik stopte met de toelage van mijn zoon te betalen”, klinkt het.