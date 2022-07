Weduwe Pieter Aspe is boos op Conner Rousseau: “Zijn belofte houden kan hij niet, maar voor tv-spelletjes heeft hij wel tijd”

Kunst & Literatuur Geeft George R. R. Martin teleurge­stel­de ‘Game of Thro­nes’-fans dan toch hun zin? “Ik schrijf een heel ander einde”

Het is ondertussen zo’n drie jaar geleden dat er een einde kwam aan het ‘Game of Thrones’- tijdperk. Het achtste seizoen maakte heel wat los bij de fans, maar de ontevredenheid en de teleurstelling namen de bovenhand. Auteur George R. R. Martin (73) heeft nu in een blogpost bekendgemaakt dat het einde van de boekenreeks er anders zal uitzien dan het einde in de reeks. “Niet alle personages die stierven in de serie, zullen doodgaan in de boeken”, klinkt het.

11:30