Weduwe An-Sophie, 10 jaar na de dood van wielrenner Wouter Weylandt: “Ik ben nog nooit met mijn dochter naar het graf van haar papa geweest”

ShowbizzZondag 9 mei. Ook voor An-Sophie De Graeve (37) is het vandaag Moederdag, maar boven alles is het precies tien jaar geleden dat haar man, wielrenner Wouter Weylandt, om het leven kwam tijdens de Giro d’Italia. Vier maanden later beviel An-Sophie van hun dochtertje Alizée (9). Maar met haar over Wouter praten doet ze haast nooit. Een intieme babbel over pijn, afscheid, maar ook hoop en nieuwe liefde. “Alles aan Wouters gezicht was gebroken, ik herkende enkel nog zijn bakkebaarden.”