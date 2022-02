WECANDANCE kondigt dit jaar twee festivalweekends aan

Film Zac Efron onherken­baar in nieuwe film ‘Gold’: “Gruwelijk zwaar geweest om dit te filmen”

Zac Efron (34) heeft een ware metamorfose ondergaan voor zijn nieuwste film ‘Gold’. De acteur toonde enkele ‘behind the scenes’ beelden van de film en daarin wordt duidelijk in welke toestanden de film werd opgenomen: “Er waren geregeld zandstormen, gelukkig pasten die in het verhaal.”

2 februari