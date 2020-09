Webshop Kirsten Janssens failliet verklaard: “Door corona kreeg ik geen leveringen meer binnen” MVO

09 september 2020

10u55 0 Showbizz Pech voor Kirsten Janssens (38) uit ‘The Sky Is The Limit’: deze week maandag werd ze failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Tongeren.

Kirsten opende vorig jaar een eigen webshop: The Real Ibiza. Daar verkocht ze kleding en juwelen. Wie nu op zoek gaat naar de website, is eraan voor de moeite, want de winkel werd intussen al offline gehaald. Janssens heeft zelf aangifte van het faillissement gedaan.

Het is niet de eerste tegenslag die ze moet verwerken. Na twee mislukte huwelijken - waarvan eentje met ‘The Sky Is The Limit’-gezicht Jan Kriekels - en een vrijwillige opname in de psychiatrie, loopt het nu ook mis op zakelijk vlak. Dat terwijl ze het sowieso al erg moeilijk had tijdens de lockdown. Die ging namelijk in toen ze nog maar pas terug thuis was na haar opname.

Geen leveringen

“Het was heel zwaar, echt een hel”, zegt ze daarover. “Het was mijn tweede verblijf in de psychiatrie, in januari en februari van dit jaar. De eerste keer heeft de opname niet geholpen, nu wel. Ik zat nog aan te veel zaken vast, maar mijn opname had niets te maken met het feit dat Jan zich opnieuw verloofd had. Door die coronacrisis is mijn zaak bovendien failliet gegaan: de grenzen waren dicht en ik kreeg geen nieuwe voorraad meer. Geen inkomen, heel veel uitgaven: uiteindelijk beland je in een heel diepe put. Maar ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb in het leven, ik heb tenminste geprobéérd. Als je zoals ik risico’s durft te nemen en out of the box denkt, loop je weleens met je hoofd tegen de muur. Maar op die manier leert het leven je heel veel.”

Kirsten bracht zelfs een boek uit over haar ervaringen de voorbije maanden, getiteld ‘Mijn Leven In Lockdown’.

