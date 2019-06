Webserie flitst ‘Familie’-fans naar 1988 en daar is te zien hoe babyontvoering Veronique en Lars dichter bij elkaar bracht MC

03 juni 2019

00u00 0 TV De tot op heden onbeantwoorde, prangende vraag waar en wanneer Veronique Van den Bossche en Lars De Wulf voor het eerst wat hadden met elkaar, wordt deze zomer eindelijk beantwoord. In 'Spoorloos '88', de nieuwste en intussen al zevende webserie van 'Familie', krijgen we te zien hoe de twee na een drama in 1988 naar elkaar toegroeiden.

'Spoorloos '88' moet, na het losbollige 'Tour de Zjef' van vorige zomer, opnieuw een spannende webserie worden: een zoektocht vol verrassende wendingen en ontluikende romantiek die de 'Familie'-fans na de seizoensfinale op vrijdag 28 juni moet warm maken voor het nieuwe seizoen, dat wellicht al start op maandag 26 augustus.

De rode draad door de reeks is het verhaal van Lars en Veronique die zelf vertellen wat er in 1988 met hen is gebeurd. "Wij vertellen over onze jeugd, maar eigenlijk ziet de kijker via flashbacks de

jonge Veronique en Lars aan het werk", vertelt Kürt Rogiers. De 1988-versie van het duo wordt respectievelijk vertolkt door Tijmen Van Damme en Bloeme Feyaerts, beiden student aan Dé Kunsthumaniora. Opvallend detail: Bloeme is de dochter van creative producer Wim Feyaerts. "Bloeme straalt perfect het ondeugende en stoere van Veronique uit. Ze moest wel haar haren laten verven om de rosse kleur te benadrukken", lacht actrice Sandrine André.

De opnames van de webreeks zijn inmiddels al volledig afgerond. "Het waren beslist spannende opnames", zegt Kürt. "Voor de crew, maar ook voor rekwisiteurs en decorbouwers. Iedereen moest er rekening mee houden dat het verhaal zich eind jaren tachtig afspeelt. Dat had zo zijn gevolgen voor de auto's waarmee gereden werd, de huizen waar we verbleven, de kledij en zelfs de walkman waar Veronique mee rondloopt."

Vrijpartij

De eerste aflevering van 'Spoorloos '88' flitst de kijker terug naar een warme zomerdag. Lars speelt met zijn hond Toby, terwijl zijn buurmeisje Veronique hem vanuit de aanpalende tuin stiekem bespiedt. Wat verder ligt Katleen, het lief van Lars, te zonnen. Ze stuurt aan op een vrijpartij, maar Lars twijfelt omdat hij eigenlijk op zijn kleine zus Amelie moet letten. "Als je meegaat, zal je het je niet beklagen", klinkt het uitdagend bij Katleen. De jonge Lars laat zich vervolgens meeslepen door zijn hormonen: een beslissing die vergaande gevolgen zal hebben. Terwijl een jaloerse Veronique gekwetst het volume van haar walkman opendraait, voltrekt zich een drama. De hond van Lars wordt vergiftigd en, nog veel erger, baby Amelie wordt ontvoerd. Lars ziet nog net in de verte een man met een babybedje weglopen en loopt achter hem aan, gevolgd door Veronique. Het tweetal trekt samen langs velden en bossen op zoek naar de ontvoerder van Amelie.

Het verhaal wordt onderbroken door passages in het heden, 31 jaar later dus, waarin de volwassen Lars en Veronique terugkijken op de gebeurtenissen van weleer, terwijl ze onderweg zijn naar Cap Blanc Nez. Ook dat blijkt een bewogen rit te zijn vol onverwachte hindernissen.

Miljoenen views

De 'Familie'-fans maakten in de zomer van 2014 voor het eerst kennis met de zogenaamde webisodes. 'Het mysterie Thomas Feyaerts' sloeg onmiddellijk aan. Een jaar later haalde 'De zaak Bart' 9,8 miljoen views en in 2016 en 2017 volgden respectievelijk 'Niko op de vlucht' en 'Jacht op Guido en Emma'. 'Spoorloos '88' pikt de draad van die spannende thrillerverhalen weer op, nadat er vorig jaar - zonder veel succes - werd geëxperimenteerd met het feelgoodverhaal 'Tour de Zjef'.

'Spoorloos '88' start op vrijdag 28 juni met een dubbelaflevering, meteen na de seizoensfinale. Nadien komt er elke weekdag 's middags een nieuwe aflevering op vtm.be en VTM GO.