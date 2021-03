“We zijn heel verliefd”: maak kennis met de nieuwe vlam van Erica Meiland

ShowbizzIn een nieuwe preview van ‘Château Meiland’, dat momenteel enkel te zien is op de Nederlandse zender SBS6, kwamen de kijkers gisterenavond te weten dat Erica Meiland (56) weer druk aan het daten is. Meer nog, mevrouw Meiland heeft weer een nieuwe vriend. Dat heeft de man in hoogsteigen persoon bevestigd aan RTL Boulevard.

Erica Meiland is smoorverliefd op haar nieuwe vriend Sander van Betten (60). “We zijn ongeveer een half jaar samen”, vertelt Sander. Ook laat hij weten dat ze ‘heel verliefd’ zijn. “Verder kan ik er inhoudelijk weinig over zeggen, want het programma loopt nog”, laat Sander weten. Op de vraag of hij zelf ook te zien zal zijn in ‘Château Meiland’, antwoordt hij bevestigend. In de preview van de nieuwe aflevering was al te zien dat Erica weer op date gaat, waarop Martien en dochter Maxime besluiten hen te gaan bespioneren. Grappig, want de nieuwe vlam van Erica werkt als privédetective.

Lees verder onder de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sander zelf hintte op sociale media al enige tijd naar de relatie. Zo deelde hij in december een foto waarop hij Martiens boek leest. Het lijkt erop dat die genomen is in het huis van de Meilandjes. Ook deelde hij recentelijk met zijn volgers dat hij samen met iemand ging wandelen. ‘Met...’, schreef hij daar suggestief bij. Dat op de foto een trui van Maxime Meilands kledinglijn Monciel te zien was, verklapte eigenlijk al dat de gelukkige Erica was.

Ook postte Sander een foto op zijn Instagram met het bijschrift ‘Alles voor de liefde’. Op de foto staat geschreven: “Vandaag nog maar even genieten van mijn vrijheid in redelijke anonimiteit.” Want daar komt binnenkort natuurlijk verandering in wanneer hij zijn intrede doet in ‘Château Meiland’ dat door miljoenen mensen bekeken wordt.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Château Meiland’ kan je op donderdag 25 maart om 20.30 uur zien op de Nederlandse zender SBS6.

LEES OOK: