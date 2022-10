“We wisten dat dit kon gebeuren”: plots loopt het helemaal fout in grote finale ‘LEGO Masters’

Royalty Koning Charles III wil niet dat prins Harry en prins Andrew voor hem invallen

Koning Charles III (73) maakt aanstalten om de Britse wet aan te passen. Zo wil hij voorkomen dat prins Harry (38) en prins Andrew (62), die aan de zijlijn van de koninklijke familie staan, voor hem kunnen invallen als hij ziek is of in het buitenland verblijft. Dat melden lokale media donderdag. De krant ‘The Telegraph’ verwacht de wijziging "in de komende weken". Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd.

27 oktober