“We waren inderdaad eerst teleurgesteld”: zo gaat het nog met ‘Blind gekocht-kandidaten Kim en Cédric

“Het gras is groener in Londerzeel!” Als er één duo de gemeente Londerzeel op de kaart heeft gezet, dan zijn het Kim en Cédric. Hun liefde voor de postcode 1840 was enorm groot. Bart en Béa kochten een halfopen bebouwing in hun favoriete gemeente, maar het duo had tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe woning. “We waren inderdaad eerst teleurgesteld over de grootte van het huis”, geeft het koppel toe in ‘Blind gekocht: Jaren later’. “Maar uiteindelijk is het wel groot genoeg. Béa was er altijd al van overtuigd dat het een huis met potentieel was, en ik denk dat we dat nu ten volle aan het benutten zijn.” Kim en Cédric kozen er dan ook voor om de veranda open te breken en ook boven nog verder te werken. “Daar had ik geen budget voor, om zoiets te doen”, knikt Bart goedkeurend. “Dat is echt wel een meerwaarde voor die woning.”