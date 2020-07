We spreken de naam van zanger Dotan al jaren verkeerd uit Redactie

11 juli 2020

07u17

Bron: AD 1 Showbizz De naam van zanger Dotan wordt in Nederland en België al jaren massaal verkeerd uitgesproken. Het is niet Dótan, maar Dotán, onthult de artiest op Twitter.

Dotan, die overigens echt zo heet en dus geen artiestennaam heeft, kreeg op Twitter de vraag hoe zijn opvallende naam eigenlijk wordt uitgesproken. “Ik denk dat ik je kan helpen”, reageerde de zanger tegenover zijn ruim 22.500 volgers. “Het is Dotán. Met klemtoon op de a.” Collega Lucas Hamming concludeerde na zijn tweet dat men dit in Nederland dus al jaren fout doet. “Haha ja...”, schreef Dotan. “Hier zeggen ze Dóóótan.”



Dotan is overigens een Bijbelse naam. Daar verwijst hij echter niet naar een mens, maar naar een stad. Het is onder meer de plek waar Jozef door zijn broers in een put zou zijn gegooid. De naam is in Nederland zeldzaam: in 2014 hadden minder dan vijf mensen de voornaam Dotan volgens de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut. Dit waren allemaal mannen. Ook in België gaat het om minder dan vijf personen. Waar bij hen de klemtoon ligt, is niet duidelijk.

Trollenschandaal

De zanger staat vooral bekend om het zogenoemde ‘trollenschandaal’. In 2018 raakte bekend dat Dotan een leger aan nepaccounts en -verhalen had gefabriceerd om zijn carrière een boost te geven. Zo vond een ontmoeting met een gehandicapte ‘superfan’ nooit plaats. Ook het veelvuldig in de media besproken verhaal dat Dotan in een vliegtuig naast een bewonderaar had gezeten die zijn cd luisterde maar hem niet herkende, bleek een hersenspinsel. Verder was het ‘leger’ vaak actief als een nummer van Dotan op de radio was geweest en werd zijn Wikipedia-pagina steeds in positieve zin aangepast door zijn toenmalige management of anderen.

“Het was denk ik in 2010. Het was heel erg moeilijk om je muziek bij mensen te krijgen. Toen heb ik eigenlijk een plan bedacht. Ik ben met mensen gaan zitten en die zijn om mij heen dingen gaan liken en gaan posten. Het was eigenlijk echt bedoeld als een tool om die carrière iets meer te starten”, verklaarde Dotan achteraf. Hij gaf ook toe daar in het begin geen problemen in te zien. “Ik had gewoon een doel voor ogen.”

Schaamte

“Als ik heel eerlijk ben, werkte het ook gewoon voor mij. En op dat moment, daar schaam ik me echt kapot voor, dacht ik dan dat het me ook wel goed uitkwam.’’ De klap kwam dan ook hard aan toen de merkwaardige werkwijze van de zanger wereldkundig werkt gemaakt door de Volkskrant. Hij snapt waarom mensen boos om hem waren. “Ik krijg gewoon kippenvel van hoeveel schaamte ik daarbij voel.” De hatelijke reacties waren ook overweldigend. “De eerste week heb ik elke avond niet thuis kunnen zijn. Het ging er zo heftig aan toe dat de politie me ophaalde en ‘s avonds weer thuisbracht. Ik was in een keer álles kwijt wat ik ooit had opgebouwd. Iedereen liep bij me weg.” De zanger beseft dat het volledig zijn eigen schuld was. “Ik kijk er echt naar en denk: ik heb het zelf verknald. Maar ik was mentaal dus best wel ver heen.”

Intussen werkt Dotan naarstig aan een comeback, maar die lijkt voorlopig niet echt van de grond te komen.

