“We sloegen elkaar verrot”: het volatiele huwelijk van Sharon en Ozzy Osbourne, die 40 jaar getrouwd zijn

Showbizz Showbizz Bart werkt nu op VRT-persdienst: “Je weet hier nog meer dan in de showbizz”

Opmerkelijke naam bij de bekendmaking van de genomineerden van ‘Zomerhit’. En dan hebben we het niet over de twintig artiesten die kans maken, wel over de man die het nieuws de wereld instuurde. Dat was namelijk Bart Verbeeck, sinds jaar en dag bekend als vinger aan de showbizzpols ‘Showbizz Bart’.

9:54