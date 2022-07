“We sloegen elkaar verrot”: het turbulente huwelijk van Sharon en Ozzy Osbourne, die 40 jaar getrouwd zijn

TV Huis van ‘Temptation Island’- kandidate Rodanya is volledig afgebrand: “Onze grootste nachtmer­rie is nu werkelijk­heid”

Het is een gitzwarte dag voor voormalig ‘Temptation Island’- kandidate Rodanya (23). In haar Instagram Stories laat ze aan haar volgers weten dat haar huis volledig is afgebrand. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan, maar ze is momenteel wanhopig op zoek naar een nieuwe woonplaats voor haar en de kinderen. “We zijn gelukkig wel allemaal veilig.”

18:38