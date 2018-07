We scoren niet alleen in Rusland: België haalt zilver op WK Zwerkbal TDS

03 juli 2018

15u00 0 Showbizz Onze Belgische nationale ploegen doen het goed. De Rode Duivels geven nog steeds het beste van zichzelf op de grasmatten in Rusland, de Belgian Gryffins doen dat in het Italiaanse Firenze. Daar vond afgelopen weekend het WK Zwerkbal plaats, de sport voor tovenaars uit de Harry Potterboeken. Onze nationale ploeg behaalde zilver.

Net geen goud voor de Belgian Gryffins op het WK Zwerkbal. Het team, dat bestaat uit 21 spelers, verloor in de finale tegen de Verenigde Staten. Een hele prestatie na de zevende plaats twee jaar geleden.

Maar liefst 29 landen streden in Firenze om de titel van wereldkampioen. Het was de vierde editie van het WK. Op de eerste dag van de competitie won België tegen Finland, Frankrijk, Polen en Zuid-Korea. De wedstrijden werden beslist aan de hand van een poolsysteem waardoor ze tegen elk land konden uitkomen. De overwinningen plaatste hen op een mooie vierde plaats.

Op dag twee van het WK speelden de beste 16 landen tegen elkaar. Op die manier kwam België opnieuw uit tegen Polen en Frankrijk, die ze makkelijk naar huis speelden. In de halve finale tegen Turkije haalde België ook vlot de overwinning.

Spannende finale

In de finale namen ze het op tegen de Verenigde Staten, die twee jaar geleden het zilver binnenhaalde. De Verenigde Staten haalde de overwinning binnen nadat zij amper na 38 seconden de Gouden Snaai konden vangen. Zo strandden de Belgen als tweede.

Zwerkbal (quidditch in het Engels, red.) bestaat al sinds 2013 in België. Er zijn verschillende teams te vinden in ons land. De teams worden overkoepeld door de Belgian Quidditch Federation.