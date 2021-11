“We nemen je kinderen af, je leven is voorbij”: strijd tussen emir van Dubai en prinses Haya draait uit op ‘grootste scheiding ooit’

Royalty Opgesloten Saudische prinses slaat noodkreet: “Ik ben ontvoerd zonder uitleg, dit kan mijn dood worden”

Een opgesloten Saudische prinses is erin geslaagd vanuit de gevangenis een brief te laten publiceren, waarin ze smeekt om vrijgelaten te worden. “Mijn gezondheid blijft verslechteren en dat kan tot mijn dood leiden”, aldus de 56-jarige Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, die wordt vastgehouden in hoofdstad Riyad. Het is niet de eerste keer dat de royals in het Midden-Oosten in opspraak komen: eerder vluchtte prinses Haya (45) van Dubai al van de Emir van Dubai en getuigde zijn eerste vrouw Randa al-Banna (64) over de barbaarsheden aan het hof.

