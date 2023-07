“We hebben een routine voor mediastormen”: Marco Borsato en zoon Luca hebben na twee jaar weer contact

Film Dochters van Ryan Gosling waren grote inspiratie voor Ken-rol: “Mijn dochters hebben me ingewijd in de wereld van Barbie”

Je kan er haast niet naast kijken: de bioscoophit ‘Barbie’ is overal. Iedereen heeft het over de voortreffelijke acteerprestaties van zowel Margot Robbie (33) als Ryan Gosling (42). Die laatste kreeg vooral thuis veel inspiratie voor zijn rol als Ken: “Mijn dochters hebben me ingewijd in de wereld van Barbie”, klinkt het.