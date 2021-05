“We gaan een doodsaai, maar correct tijdperk tegemoet”: hoe ‘cancel culture’ het doodsvonnis van een carrière is geworden

Van schrijfster J.K. Rowling tot zelfs een volledige organisatie zoals de Hollywood Foreign Press Association: niemand is nog veilig voor de zogenaamde ‘cancel culture’. ‘Cancel culture’ ligt in het verlengde van de oudere term ‘trial by media’, al hebben we het nu eerder over een ‘trial by social media’: het fenomeen waarbij iemand schuldig verklaard wordt door het publiek nog voor het eigenlijke proces heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld daarvan zijn acteurs James Franco, die door twee vrouwen beschuldigd wordt van seksueel misbruik en ondanks het gebrek aan een veroordeling geen werk meer kan vinden, en Armie Hammer, die door zijn ex-vriendinnen wordt beschuldigd van misbruik en fantasieën over kannibalisme. Ook hij geraakt al maanden niet meer aan de bak.