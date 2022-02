We blikken met Jens Dendoncker vooruit op ‘The Masked Singer’ vanavond: “Ik heb echt geen idee meer”

Celebrities Kim Kardashian heeft het gehad met Kanye West: “Ik wil gewoon gescheiden zijn”

Kim Kardashian (41) is er helemaal klaar mee. Ze heeft documenten ingediend bij de rechtbank waarin ze aangeeft zo snel mogelijk te willen scheiden van Kanye ‘ye’ West (44), nadat die vorig weekend nog een bezwaarschrift tegen haar scheidingsaanvraag indiende. “Hij bezorgt me emotionele stress”, klinkt het. Kanye zelf beschouwt zichzelf intussen als winnaar van zijn eenzijdige online ruzie met Pete Davidson (28). De rapper beweert dat hij de reden is waarom Davidson zijn Instagramaccount heeft verwijderd, slechts enkele dagen nadat hij zijn account weer had gereactiveerd.

