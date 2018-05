Wauw: Marie is nog maar 14 en gaat volgend jaar geneeskunde studeren MVO

29 mei 2018

07u22 0 Showbizz Toen ze vijf jaar was leerde ze zichzelf lezen. In het eerste middelbaar rondde ze het tweede en derde middelbaar af. In het derde middelbaar studeerde ze af van de middelbare school. Marie is vandaag nog maar 14, toch gaat ze volgend jaar al geneeskunde studeren.

Marie, die te gast was bij Generation M, vertelt over haar bijzondere schoolervaring. Zo vond ze de lessen al snel saai worden en merkte ze dat ze een voorsprong had. Op het advies van haar leerkrachten sloeg ze de derde kleuterklas en het eerste middelbaar over. "Via de examencommissie kon ik sneller mijn diploma halen", legt ze uit. "Daarvoor moest ik zelfstandig studeren en examens afleggen."

In een mum van tijd was ze afgestudeerd. "Volgend jaar ga ik al een paar vakken volgen aan de unief", gaat ze verder. Marie wil namelijk graag geneeskunde gaan studeren. "Dan kan ik kijken of de richting mij ligt."

"Mijn vrienden vinden het waanzinnig", lacht ze. Deze zomer zal ze ruim voldoende tijd met hen spenderen en op reis gaan voor ze zich weer op haar schoolwerk stort. "Maar ik denk dat ze wel trots zijn op mij."