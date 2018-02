Watch out 'Downton Abbey': hier komt Andrea Croonenbergs DBJ

In 'Downton Abbey' zal ze wellicht niet meteen meespelen, maar het nieuwste toneelstuk van het Fakkeltheater heeft er alleszins veel van weg. 'Een inspecteur belt aan' is gebaseerd op de Engelse theaterthriller 'An Inspector Calls' van JB Priestley en dat won talloze internationale prijzen. Naast Andrea Croonenbergs, zijn Jan Schepens en Guillaume Devos te zien. Het stuk is vanaf 8 maart te zien in het Anterpse fakkeltheater.