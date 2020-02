Wat staat er te gebeuren in ‘Familie’? Spoiler gespot op het veld van Anderlecht



Hans Luyten

03 februari 2020

13u00 2 showbizz De voetbalsupporters die zondag de wedstrijd van Anderlecht tegen Moeskroen bijwoonden, werden vlak voor aanvang getrakteerd op een vreemd spektakel. ‘Familie’ nam er een huwelijksaanzoek op, maar dat verliep niet zoals gepland.

Opgelet, SPOILERS voor ‘Familie’-fans, als je niet wil weten wat er gebeurt in de serie, lees dan niet verder!

Guido (Vincent Banic) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) speelden de hoofdrollen in de scène langs de zijlijn op de grasmat. De twee vormen al enkele maanden een liefdespaar in de soap. Blijkbaar is de liefde erg groot, want Guido vond de tijd rijp voor een volgende stap: hij ging op zijn knie voor haar. Dat is wel snel want vlak voor de laatste seizoensfinale in juni stond Guido nog op trouwen met Emma (Bab Buelens). Die liet hem echter staan. De runaway bride ging er op de geplande huwelijksdag met haar minnaar en de kinderen vandoor.

Guido koos bovendien een vreemde plek uit voor zijn maneuver: het stadion van Anderlecht. Bizar, want de twee personages hebben niks met voetbal of die club. Guido had bij zijn aanzoek een micro vast, deed een hele uitleg en vroeg toen of Stefanie met hem wilde trouwen.

Het tafereel werd vanuit twee camerastanden voor ‘Familie’ opgenomen, maar ook vanuit de tribunes. Al snel verschenen op diverse fansites filmpjes die vanuit verschillende hoeken opgenomen. Die posts op social media lokten bij trouwe soapliefhebbers aanvankelijk ontgoochelende reacties uit: dat het om een spoiler ging, die ze liever niet hadden geweten. Anderen vonden dan weer dat de tv-makers daar maar rekening mee hadden moeten houden: ‘Als je zo’n scène opneemt in een stadion met duizenden getuigen, kan je zoiets niet geheim houden!’

De filmpjes zorgden echter ook voor voor heel wat nieuwsgierigheid. Die was geprikkeld, want waarom stonden de twee op de grasmat in Anderlecht? En wat was er aan de hand dat Stefanie niet meteen ‘ja’ zei? Ze aanhoorde het aanzoek met zichtbaar ongeloof en liep daarna weg. Zonder ‘ja ‘ te zeggen. Vandaar dat de hamvraag blijft: komt er nu een huwelijk of niet? Spoiler of niet: de spanning blijft sowieso verzekerd.