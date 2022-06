“Wat Rik en Jelle gedaan hebben, is de hel”: zo hevig ging het eraan toe achter de schermen van ‘Nonkels’

Nee, Rik Verheye is niet waanzinnig veel verdikt voor zijn rol in ‘Nonkels’. En twintig jaar verouderd zijn hij en Jelle De Beule al helemaal niet. Hun metamorfose is te danken aan vernuftige protheses en make-upwerk van de bovenste plank. Special make-upartiest Kevin Van Den Bergh was maandenlang in de weer met het maken van protheses op maat om de wangen, de nek en het voorhoofd van Jelle en Rik een oudere look te geven. En voor naaktscènes kreeg Rik nog een borst- en buikprothese. “Mensen denken dat we die meermaals kunnen gebruiken, maar na elke opnamedag moesten we ze weggooien”, zegt Kevin in Dag Allemaal. “De volgende ochtend wordt er met een nieuwe set gestart. Er is dus héél veel tijd in dit project gekropen.” Gelukkig kreeg Kevin die tijd wel. “Soms willen klanten dat het snel gaat, maar de mensen van productiehuis FBO hadden begrepen dat ’t een lange rit zou worden. Voor de borst- en buikprothese van Rik moest elk haartje één voor één worden ingebracht. Dat alleen al was anderhalve dag werk per prothese.” Kevin is al jaren een gevestigde waarde achter de schermen, hij maakte bijvoorbeeld de neus van Kabouter Plop en het ­masker van Mega Mindy.