Wat nu met de trouwring? Koen liet een tattoo zetten MVO

18 januari 2020

20u12 0 Showbizz Het is sowieso al heel spijtig, wanneer een lange relatie op zijn einde loopt. Zeker eentje van 17 jaar, zoals dat bij Koen Wauters en Valerie De Booster het geval was. Maar de meeste koppels kunnen daarna hun trouwringen gewoon weer op tafel leggen en verdergaan. Koen daarentegen, moet hem nog een tijdje dragen.

Hij kan namelijk niet anders. De Clouseau-zanger koos er destijds voor om geen trouwring te dragen. Niet omdat hij daar principieel tegen was. In tegendeel. Hij heeft gewoon een zeldzame allergie voor goud en edelmetalen. Dat betekent dat men zo goed als geen juwelen kan verdragen.

Toen hem na zijn huwelijk in 2004 gevraagd werd of het een statement was, moest hij dus lachen. “Het s vooral omdat ik gewone ringen niet prettig vind. Ik verlies dat, dat zit in de weg”, legde Koen uit. “Maar ik wilde echt wel een trouwring: om aan iedereen te tonen, en vooral aan Valerie: ik draag je ring.”

Dat zo’n tattoo erg definitief was, vond hij niet erg. “Ik ga niet naar de miekes, dus dat is geen probleem”, schaterde hij. “Ik geloof nogal in het kwade dagen-opzet: dat je ook moet doorbijten als het minder gaat. Ik heb alleszins sinds ik getrouwd ben nog niet één keer gedacht van: godverdomme, moest ik een ring hebben, ik smeet hem weg. Ik zie dat ook nog lang niet gebeuren, moet ik zeggen.”

Valerie draagt wel een ring, die Koen haar overhandigde tijdens hun huwelijk. Een tattoo laten weghalen is wel degelijk een optie, al zal dat wel enige tijd en moeite vragen. Er zijn zes tot twaalf behandelingen nodig om een tattoo te verwijderen, en die zijn berucht pijnlijk. Het zou natuurlijk ook kunnen dat Koen zijn ring helemaal niet weghaalt, als ode aan hun tijd samen.